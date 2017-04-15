سقط عدد من القتلى وفقد العشرات جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في 4 محافظات بايران.

و ذكر التلفزيون الحكومي ان "شخصين لقيا مصرعهما في بلدة آذرشهر, وفقد 37 شخصا آخرون جراء الفيضانات"..

من جهته, اعلن مساعد شؤون العمليات بمنظمة الاغاثة والامداد، بحسب وكالة انباء (فارس) عن " مقتل 9 وفقدان 15 شخصا آخرين، جراء سيول إجتاحت 4 محافظات ايرانية".

وأوضح بأن "فرق الاغاثة انقذت 1100 شخص في 32 مدينة وقرية في 4 محافظات, وتم افراغ 48 وحدة سكنية مغمورة من المياه، فيما تتواصل عمليات الاغاثة".

بدوره, قال رئيس شرطة اجابشير لوكالة (إرنا ) انه "عثر على جثث 12 شخصا هم ثلاث نساء وتسعة رجال".

و اشارت وكالة (ارنا) الى ان السيول الجارفة التي اجتاحت القري التابعة لمدينة عجب شير في محافظة اذربيجان أدت الى ان 12 شخصا من قرية جنار وقطع طريق الاتصال مع بعض القري.

وضربت السيول خلال الـ 24 ساعة الماضية، محافظات "آذربايجان شرقي" و"آذربايجان غربي" وزنجان وكردستان .

وكانت الفيضانات والسيول اجتاحت في نيسان الماضي 2016 , تسع محافظات إيرانية جراء الأمطار الغزيرة ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة, بينما انهارت أجزاء واسعة من سد "الدز" في شمال إقليم الأهواز، ما تسبب في غرق القرى والبلدات المحاذية لنهر الدز وأجزاء كبيرة من مدينة ذزفول، الواقعة على ضفة النهر.