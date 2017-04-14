أفادت وزارة الخارجية الروسية, يوم الجمعة, أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الصيني وونغ يي، التسوية في سوريا .

وقالت الوزارة في بيان لها, نشرته وكالات أنباء, أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي "القضايا الأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي بما في ذلك سَير التسوية السورية".

وأشارت الخارجية الروسية في البيان إلى أن "الوزيران بحثا جدول اللقاءات الثنائية المقبلة أيضا."

وكان مندوب الصين لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي , قال الأربعاء الماضي, أن "مكافحة الإرهاب مسألة هامة " من أجل حل الأزمة في سوريا, مشددا على أن الحل السياسي هو "الوحيد" للأزمة, رافضاَ الخيارات العسكرية.

ويأتي ذلك عقبَ اجتماع في مجلس الأمن حول تبني قرار أمريكي بريطاني فرنسي حول حادثة الهجوم الكيميائي على خان شيخون حيث استخدمت روسيا حق "الفيتو" ضد مشروع القرار في حين امتنعت الصين عن التصويت.

سيريانيوز