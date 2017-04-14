أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة, أن "موسكو على استعداد مشروط لاستئناف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن حول التنسيق معها لتفادي وقوع حوادث في سماء سوريا".

وأفادت وكالة (نوفوستي) الروسية, أن بيسكوف كشف عن الشروط التي تريد موسكو من واشنطن تنفيذها لاستئناف التعاون والتنسيق في سوريا الذي علقته روسيا احتجاجا على الهجوم الصاروخي الأمريكي الأخير على قاعدة الشعيرات الجوية قرب مدينة حمص قائلا "شرط التفاهم ألا تتكرر في المستقبل تصرفات غير متوقعة من الجانب الأمريكي ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال زيارته الأخيرة لموسكو أن روسيا مستعدة لاستئناف العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق مذكرة التفاهم التي علقت موسكو العمل بها عقب الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة الشعيرات الجوية العسكرية.

وتعرضت بلدة خان شيخون بريف ادلب لهجوم بالغاز السام, منذ أيام, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث حملت المعارضة وعدة دول النظام السوري مسؤولية شن هذا الهجوم, في حين أصرت موسكو على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة, لكن سرعان واشنطن ماردت على الهجوم, حيث شنت ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات العسكرية بحمص, الأمر الذي أثار إدانات من قبل موسكو.

يشار إلى أن حدة التوتر في العلاقات بين موسكو والدول الغربية ولاسيما واشنطن، زادت بعد الهجوم على خان شيخون والضربات الأمريكية على القاعدة السورية, وسط تهديدات متبادلة باتخاذ إجراءات عقابية.

سيريانيوز