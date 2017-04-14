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سقوط جرحى بتفجير ضخم داخل مطار في كرواتيا
أخبار العالم

أصيب, يوم الجمعة, أربعة أشخاص بجروح , جراء وقوع انفجار قوي داخل مطار في مدينة سيبليت في كرواتيا.


وأفادت وسائل إعلام كرواتية, أن الإنفجار وقع داخل مطار في مدينة سيبليت الكرواتية ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص حالة أحدهم خطيرة بُترَت أطرافه بفعل قوة الانفجار.

وطوقت الشرطة المبنى الذي وقع فيه الانفجار، وتواصل فرق الإنقاذ والإطفاء العمل في مكان الانفجار, في حين تجري التحقيقات حالياً للكشف عن ملابسات الحادث.

وتشهد أوروبا ولاسيما ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة سلسلة من التفجيرات والهجمات العنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

سيريانيوز
2017-04-14 19:29:45
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