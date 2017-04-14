لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم في المكسيك، جراء اصطدام شاحنة وقود بحافلة ركاب وانفجرت على طريق سريع.

ونقلت وسائل اعلام عن السلطات قولها، إن الحادث وقع يوم الخميس، على الحدود بين ولايتي ميتشواكان وجيريرو، وتسبب بمقتل حوالي 24 شخصاً، وأضافت إن حالة الجثث المتفحمة جعلت من الصعب في البداية تحديد عددها.

وقال قائد جمعية رجال الإطفاء في ولاية ميتشواكان خورخي أوستيرا، إن سائق شاحنة تحمل 40 ألف لتر من البنزين انعطف نحو الجهة المقابلة من الطريق واصطدم بالحافلة.

وأضاف أن الانفجار والحريق جراء الحادث تسببا في حرق الضحايا أحياء.

وأوضحت وسائل اعلام محلية، أن عدة ركاب تمكنوا من الفرار من الحريق وتم نقل ثمانية أشخاص من بينهم طفلان إلى المستشفى.

يذكر أن 11 شخص لقوا مصرعهم مؤخرا، إثر اصطدام سيارة بشاحنة بالقرب من بلدة هالوستوتيتلان بشمالي المكسيك.