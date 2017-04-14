وصف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، يوم الجمعة، تصريحات الرئيس بشار الأسد حول واقعة خان شيخون، بأنها "أكاذيب ودعاية".

وقال إيرولت في إفادة صحفية، إن تصريح الرئيس السوري بشار الأسد بأن هجوما بالغاز في محافظة إدلب الأسبوع الماضي "مفبرك مئة في المئة" أكاذيب ودعاية.

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وكان الأسد قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) يوم الخميس، ان الهجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب الأسبوع الماضي "مفبرك", بهدف استخدامه كـ"ذريعة" لتبرير الضربة الأميركية على قاعدة جوية للجيش.

وكانت واشنطن وجهت يوم الجمعة الماضي، ضربات صاروخية استهدفت قاعدة جوية للجيش النظامي في ريف حمص، رداً على ما وصفته بهجوم كيميائي في خان شيخون بريف ادلب.

وكان عشرات القتلى سقطوا وأصيب آخرين بحالات اختناق، جراء هجمات يرجح أنها كيميائية نفذتها طائرات تابعة للجيش النظامي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب بتاريخ 4 نيسان الجاري، في حادثة وصفتها المعارضة بالـ"مجزرة"، حيث حملت عدة دول غربية والولايات المتحدة مسؤولية ما حدث للنظام السوري، الذي نفى بدوره تنفيذ الهجمات، مطالباً بتحقيق دولي محايد.

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