ليون الفرنسي يسقط بيشكتاش التركي بالدقائق الأخيرة بربع نهائي الدوري الأوروبي اخبار الرياضة شارك

قلب ليون الفرنسي تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على حساب ضيفه بيشكتاش التركي،في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

تقدم بيشكتاش بهدف الهولندي ريان بابل في الدقيقة 15، وعاد ليون بثنائية توليسو (83) وجيريمي موريل (85).



وتأخر انطلاق مباراة ليون الفرنسي وضيفه بشيكتاش التركي 45 دقيقة، بسبب الشغب، عندما اجتاح العشرات من جماهير ليون أرض ملعبه للاحتماء من مقذوفات وألعاب نارية أطلقت من أعلى المدرجات.



وكانت أعمال شغب عنيفة اندلعت قبل المباراة في الملعب، بين مشجعين أتراك وقوات حفظ الأمن، بحسب ما شاهد مصور فرانس برس، وبين مشجعين للناديين أيضاً.



وكانت المباراة تحت مجهر قوات حفظ الأمن لتصنيفها في أعلى مستوى المخاطر (4 من أصل 4).



وافتتح المهاجم الهولندي المخضرم راين بابل مبكراً التسجيل بتسديدة أرضية من داخل المنطقة عجز عن صدها الحارس البرتغالي أنطوني لوبيش (15).



وبعد أن أصاب القائم، استغل توليسو ضربة حرة لفالبوينا فشل الدفاع بتشتيتها وأطلقها في الشباك مسجلا هدف التعادل (83).



وفي غضون دقيقة واحدة، قلب ليون تأخره إلى تقدم 2-1، عندما ارتكب الحارس الإسباني فابريسيو خطأ فادحاً في التشتيت، استغله جيرمي موريل وسجل في المرمى الخالي (85). سيريانيوز 2017-04-14 09:45:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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