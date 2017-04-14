مانشستر يونايتد يهدر الفوز واياكس امستردام يقترب من نصف نهائي الدوري الاوروبي اخبار الرياضة شارك

تعادل أندرلخت البلجيكي مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي في الوقت القاتل (1-1) في بروكسل لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

تقدّم مانشستر عبر الأرميني هنريك مخيتاريان في الدقيقة 36، في حين عادل أندرلخت بواسطة لياندر ديندونكر في الدقيقة 86.



ويعقد مانشستر يونايتد آمالا كبيرة على هذه المسابقة القارية لكون التتويج بلقبها سيكون مدخلاً إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (لبطل الدوري الأوروبي مقعد تلقائي في دوري الأبطال)، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري الإنكليزي الممتاز على المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية العريقة (توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال) دون احتساب تشيلسي المتصدر.



وضمن نفس الدور، حقق سلتا فيغو الإسباني فوزاً غير مطمئن على ضيفه غينك البلجيكي 3-2 .



وسجّل الدنماركي بيوني سيستو (15)، وإياغو أسباس (18) والسويدي جون غويديتي (38) أهداف الفائز، والهولندي جان بول بويتيوس (10) وتوماس بوفيل (67) هدفي الضيوف.



كما فاز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه شالكه الألماني 2-صفر، وسجل قائد أياكس دافي كلاسن الهدفين (23 من ركلة جزاء و52).



وأنقذ حارس شالكه رالف فاهرمان فريقه من عدة فرص سانحة، فيما صدت عارضة الضيوف كرتين في المباراة. سيريانيوز 2017-04-14 09:56:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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