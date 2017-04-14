واشنطن: الخط الساخن لمنع الحوادث بين العسكريين الروس والأمريكيين في سماء سوريا لا يزال يعمل الاخبار المحلية شارك

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن خط الاتصال الساخن بين وزارتي الدفاع الأمريكية والروسية بشأن سلامة الطيران فوق سوريا لا يزال يعمل.













ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر قوله انه "حسب علمي، هذا الخط لا يزال موجودا. وهو مهم جدا" موضحا، أنه "يساعد في ضمان عدم تعرض الطيارين الروس أو الأمريكيين لمخاطر خلال العمليات العسكرية في سماء سوريا".



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضية أنها أوقفت العمل بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن سلامة الطيران فوق سوريا، عقب الهجوم الأمريكي على قاعدة الشعيرات.



ولم يصدر أي شيء حتى الان من الجانب الروسي رسميا بعد حول إعادة العمل بهذا الخط.



وتاتي تصريحات المسؤول الامريكي بعد يوم على زيارة وزير الخارجية ريكس تيلرسون الى موسكو حيث التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين وتصدرت المباحثات الملف السوري.

2017-04-14 00:28:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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