قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الخميس، إن بريطانيا تعتقد أن النظام السوري مسؤول عن هجوم بغاز سام في إدلب على الرغم من نفي الرئيس بشار الأسد ذلك.

ونقلت وكالة (رويترز) عن ماي قولها في بيان "نعتقد أن من المرجح بشدة أن الهجوم نفذه نظام الأسد... وبعيدا عن أي شيء آخر نعتقد أن النظام وحده هو الذي لديه القدرة على تنفذ مثل هذا الهجوم".

وقال الوفد البريطاني لدى المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية يوم الخميس، إن اختبارات أجريت على عينات أخذت من موقع الهجوم المزعوم أظهرت وجود غاز الأعصاب السارين.

وكان الرئيس بشار الأسد قال في وقت سابق من يوم الخميس، إن الهجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب الأسبوع الماضي "مفبرك", بهدف استخدامه كـ"ذريعة" لتبرير الضربة الأميركية على قاعدة جوية للجيش.

واستهدف هجوم خان شيخون بريف ادلب الاسبوع الماضي, اسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث حملت المعارضة وعدة دول النظام السوري مسؤولية شن هذا الهجوم, في حين اصرت موسكو على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات واجراء تحقيق نزيه في الحادثة.

وردت واشنطن على هجوم ادلب, حيث شن الجيش الامريكي ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات العسكرية بحمص, الامر الذي خلق مزيد من التوترات في العلاقات بين موسكو والدول الغربية لاسيما واشنطن, وتهديد باتخاذ اجراءات عقابية متبادلة