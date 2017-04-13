أظهر تقييم أولي لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس، أن المعلومات عن وقوع هجوم بمواد سامة في بلدة بريف إدلب "ذات صدقية".

وقالت المنظمة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إن "خبراء المنظمة حللوا المعلومات المتوافرة، وأجروا تقييماً أولياً مفاده أن هذه المعلومات ذات صدقية".

وكان الوفد البريطاني لدى المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، قال في وقت سابق من يوم الخميس، إن اختبارات أجريت على عينات أخذت من موقع الهجوم المزعوم أظهرت وجود غاز الأعصاب السارين، حيث أرسلت منظمة "حظر الاسلحة الكيماوي", فريقاً من خبرائها إلى تركيا لجمع عينات في إطار التحقيق في الهجوم الذي استهدف الاسبوع الماضي بلدة خان شيخون بريف ادلب, الذي يرجح بانه كيماوي.

وكان الرئيس بشار الأسد قال في وقت سابق من يوم الخميس، إن الهجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب الأسبوع الماضي "مفبرك", بهدف استخدامه كـ"ذريعة" لتبرير الضربة الأميركية على قاعدة جوية للجيش.

وكان عشرات القتلى سقطوا وأصيب آخرين بحالات اختناق، جراء هجمات يرجح أنها كيميائية نفذتها طائرات تابعة للجيش النظامي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب بتاريخ 4 نيسان الجاري، في حادثة وصفتها المعارضة بالـ"مجزرة"، حيث حملت عدة دول غربية والولايات المتحدة مسؤولية ما حدث للنظام السوري، الذي نفى بدوره تنفيذ الهجمات، مطالباً بتحقيق دولي محايد.

سيريانيوز