قال وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، يوم الخميس، إن الضربات الصاروخية الأمريكية على سوريا تهدف لـ"تعطيل عملية السلام".

ونقلت وكالة (سانا) عن المعلم قوله خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، ان "العدوان الأمريكي على سوريا عدوان موصوف وخرق للقانون الدولي ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وله أهداف أحدها تعطيل عملية السلام".

وكانت واشنطن وجهت ضربات صاروخية على قاعدة عسكرية للجيش النظامي في ريف حمص الجمعة الماضي، فيما قالت أنه رد على هجوم كيميائي للنظامي على خان شيخون بريف إدلب، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأضاف المعلم إن الدور الأمريكي في أستانا وجنيف كان في حدوده الدنيا وهذا يعني أنهم لا يريدون حل الأزمة في سوريا.

وكانت واشنطن حضرت مشاورات بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية استانا بصفة مراقب، دون أن تنضم للجهات الراعية والمنظمة للمشاورات.

وأكد المعلم أن الفيتو الروسي جاء في الوقت المناسب والشكل المناسب ليمنع تكرار العدوان الأمريكي على سوريا، مذكراً بطلب النظام من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة ونزيهة ومحايدة.

واستخدمت روسيا, يوم الأربعاء, للمرة الثامنة, حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لعرقلة مشروع القرار الفرنسي الأمريكي البريطاني الذي يحمّل النظام السوري المسؤولية عن هجوم يشبته بأنه كيميائي في خان شيخون.

سيريانيوز