كشفت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم يوم الخميس، أن نسبة الموفدين الذين حصلوا على الشهادة والمؤهل العلمي في الخارج، ولم يعودوا إلى سورية بسبب الأزمة قدر بـ83% بما يعادل 923 موفداً من أصل 1126 موفداً إلى الخارج.

ونقلت وسائل اعلام محلية، عن الفاهوم قولها، إن هناك أكثر من 600 منحة دراسية سنوياً من الدول الصديقة بموجب اتفاقات التعاون الثقافي، مبينةً أن الدولة صرفت لكل موفد ما بين 25ألفاً و100 ألف يورو خلال فترة الإيفاد.

وأضافت أن روسيا رفعت عدد المنح الدراسية لـ2017 من 300 إلى400 منحة للمعيدين والطلاب المتميزين، كما أن الوزارة طلبت زيادة عدد منح الموفدين إلى الصين ليكون بمعدل 40 طالباً كل عام، بينما بلغ عدد الموفدين سنوياً إلى إيران نحو 200 موفد، إضافة إلى إعلان منح إيفاد إلى مصر والهند وعدد من الدول الصديقة.

يذكر أن روسيا زادت المنح المقدمة لسورية خلال 2016 إلى 200 منحة بعد أن كانت 100 منحة سنوياً، لتصل إلى 300 منحة.