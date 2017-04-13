نفى التحالف الدولي يوم الخميس، قيامه بتنفيذ ضربة جوية أصابت مستودعا للمواد السامة يخص تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مما تسبب بسقوط مئات القتلى، في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية أنها أرسلت طائرات من دون طيار للتأكد من صحة الخبر.

وأوضح المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان، حسب وكالة (رويترز) أن التحالف"لم ينفذ أي ضربات في تلك المنطقة في ذلك الوقت"، مضيفاً أن المزاعم السورية غير صحيحة وعلى الأرجح تضليل متعمد.

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي في وقت سابق من يوم الخميس, عن مقتل مئات المدنيين جراء استهداف التحالف الدولي مستودع ضخم لتنظيم " داعش" في دير الزور تبين انه يحتوي على "كمية كبيرة من المواد السامة".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أرسلت طائرات من دون طيار للتأكد من أنباء حول سقوط ضحايا ووقوع دمار نتيجة قصف طيران التحالف الدولي لمستودع مواد سامة قرب دير الزور.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف، إنه ليس لديه الآن معلومات حول سقوط ضحايا قرب دير الزور، مضيفا "أرسلت إلى المنطقة المذكورة طائرات بلا طيار للمراقبة الموضوعية ومتابعة الوضع".

وسبق ان اشارت التصريحات الحكومية الى امتلاك "التنظيمات الإرهابية" للأسلحة الكيميائية وقدرتها في الحصول عليها ونقلها وتخزينها واستخدامها بمساعدة دول في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت يواجه النظام السوري اتهامات بشن هجوم يعتقد انه كيماوي في خان شيخون بريف ادلب, الامر الذي نفاه, مؤكدا ان ما حصل هو قصف مستودع لارهابيين يحتوي على مواد سامة.