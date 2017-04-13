أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, يوم الخميس, على "ضرورة التسوية السلمية للنزاع في سوريا ", مشيرة إلى أنها متفقة مع شركائها على "ترتيب مرحلة انتقالية" سياسية في سوريا دون الاسد.

وقالت ميركل في تصريحات تصريح لمجموعة "فونكه الإعلامية"، أنه "لا بد , بعد الرد الأمريكي على الاعتداء الكيميائي في سوريا مؤخرا , إيجاد حل سياسي لسوريا برعاية أممية وبالتعاون مع روسيا ".

وتابعت ميركل "نحن متفقون مع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين على ضرورة ترتيب مرحلة انتقالية سياسية لا يكون للرئيس بشارالأسد في نهايتها محل في السلطة، فيما تصر روسيا على ترك مصير الأسد للشعب السوري ".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، اعلن يوم الاثنين، أن الحكومة الألمانية ترى أن الأسد هو المسؤول الرئيسي عن الحرب في سوريا، وعن مقتل حوالي 300 ألف شخص، معتبرا ان الأسد لم يظهر أي استعداد للمشاركة في عملية سياسية.

واستهدف هجوم استهدف خان شيخون بريف ادلب الأسبوع الماضي, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث حملت المعارضة وعدة دول النظام السوري مسؤولية شن هذا الهجوم, في حين أصرت موسكو على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة, لكن سرعان واشنطن ماردت على الهجوم, حيث شنت ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات العسكرية بحمص, الأمر الذي أثار إدانات من قبل موسكو.

واستخدمت روسيا, يوم الأربعاء, للمرة الثامنة, حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لعرقلة مشروع القرار الفرنسي الأمريكي البريطاني الذي يحمل النظام السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون, فيما امتنعت الصين عن التصويت.

سيريانيوز