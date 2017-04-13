أقرت واشنطن، يوم الخميس، إن 18 من "قوات سوريا الديمقراطية" قضوا بضربة جوية نفدها التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) قرب الرقة في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إن ضربة جوية نفذها التحالف بقيادة واشنطن، يوم الثلاثاء قتلت بالخطأ 18 من أفراد "قوات سوريا الديمقراطية" جنوبي مدينة الطبقة في سوريا.

واضاف البيان "الضربة كانت بناء على طلب من القوات المتحالفة التي حددت الموقع المستهدف بأنه موقع قتالي لداعش... كان الموقع المستهدف في الحقيقة موقعا قتاليا متقدما لقوات سوريا الديمقراطية."

يشار إلى أنها المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا، علما ان ضربات في اذار الماضي، يعتقد بأنها نفذت من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، مخبزا وسوقا محليا في بلدة الطبقة مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين. كما تسببت غارة أخرى على مدرسة اتخذها نازحون ملاذا لهم قرب الرقة في مقتل عشرات آخرين.

وأطلقت "قوات سوريا الديمقراطية" في تشرين الثاني حملة عسكرية بعنوان (غضب الفرات) لتطويق الرقة بدعم من قوات خاصة أمريكية وضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"، حيث نجحت القوات في السيطرة على مناطق شمال وشرق المحافظة.

سيريانيوز