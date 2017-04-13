اعلن الرئيس اللبناني ميشال عون , يوم الاربعاء، تعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر, مستندا بذلك على المادة 59 من الدستور اللبناني, والذي يحق لرئيس الجمهورية تعليق عمل مجلس النواب لمدة 30 يوما.

وقال عون , في كلمة متلفزة, إن "التأجيل يهدف إلى منح الفرقاء السياسيين مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق حول قانون انتخابي جديد."

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وأشار عون إلى أنه "أدى عند انتخابه كرئيس للجمهورية يمين الإخلاص لدستور الأمة اللبنانية، وقوانينها والحفاظ على استقلال لبنان وسلامة أراضيه، وإن وثيقة الوفاق الوطني، تنص على أن تجرى الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد".

وتمنح المادة 59 من الدستور اللبناني رئيس الجمهورية حق تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا.

وكان مسؤولون قالو انه كان من المتوقع أن يصوت البرلمان يوم الخميس على تمديد ولايته حتى حزيران عام 2018 دون إجراء انتخابات.

من جهته, أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بعد لقائه عون، أن العمل جار للوصول إلى تفاهمات، وقال "سنستكمل مفاوضاتنا لمحاولة الوصول إلى حلول بشأن قانون انتخاب".

وفي سياق متصل، علّق كل من الحراك المدني، و"التيار الوطني الحر"، و "حزب القوات اللبنانية" تظاهرة بعد أن كانت مقررة اليوم الخميس وسط بيروت احتجاجاً على تمديد ولاية مجلس النواب.

و تم انتخاب البرلمانيون الحاليون في عام 2009 لمدة أربع سنوات لكن منذ عام 2013 مدد النواب ولايتهم مرتين مما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق في وسط بيروت.