أقلعت , يوم الأربعاء, أول رحلة لطائرة (إيرباص 340) التابعة لمؤسسة الطيران السورية من مطار دمشق إلى دبي, بعد إعادة تأهيلها ووضعها بالخدمة مجدداَ.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن وزير النقل المهندس علي حمود, في تصريح للإعلاميين, عقب إقلاع الطائرة, ان "طائرة ايرباص 340 دخلت اليوم في الخدمة لتضاف إلى أسطول النقل الجوي, وذلك بعد أن تم إجراء عمليات تأهيل لها من قبل كوادرنا الوطنية في المؤسسة السورية للطيران ".

وتتميز الطائرة بسعة مقعدية تصل لحدود ال300 راكب ومقصورة خاصة بالدرجة الاولى, و تحتوي الطائرة على كافة الميزات الترفيهية والراحة وتلبّي كافة الرغبات المطلوبة مع المعدّات الخاصة بالسلامة والرفاهية والضيافة والراحة .

وجاء إقلاع الطائرة بعد أيام من موافقة الحكومة على بدء العمل على إعادة تشغيل طائرات من طراز "أي تي أر" بخبرات وطنية وتأمين مستلزمات عودتها للعمل وانضمامها إلى أسطول السورية للطيران.

وكانت وزارة النقل أكدت مؤخرا أكد أن هناك جملة قرارات تعمل عليها من شأنها تطوير أداء مؤسسة الطيران السورية والارتقاء بعملها وتأهيل كوادرها بما يعزز تنافسيتها وتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترضها أثناء تنفيذ مهامها، إضافة إلى متابعة إجراءات تعمير طائرات المؤسسة .

وانخفض عدد الطائرات العاملة لصالح مؤسسة الطيران السورية , إذ تعاني المؤسسة من نقص في أسطولها لعدم قدرتها على شراء طائرات في الفترة السابقة نتيجة الحظر المفروض من الشركات الأمريكية التي تمتلك أسهماً في أغلب الشركات المتخصصة بصناعة الطائرات.

يشار الى ان النقل الجوي في سوريا يعتمد على الشركة السورية للطيران، التي تعاني من تبعات الحصار الاقتصادي، فيما توقفت خدمات الشركة الخاصة الوحيدة العاملة (اجنحة الشام) مؤخراً، بعد أن كانت مساهمة في تأمين الرحلات الداخلية والخارجية بشكل كبير وأوسع من نظيرتها العامة.