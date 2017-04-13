أعلن الفريق البريطاني في منظمة "حظر الأسلحة الكيماوي", يوم الخميس, ان عينات الهجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب اظهرت وجود "غاز السارين".

وقال الوفد, خلال جلسة خاصة للمنظمة في لاهاي, بحسب وكالة (رويترز), ان "علماء بريطانيون حللوا العينات التي أخذت من خان شيخون, و ثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه السارين."

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وأرسلت منظمة "حظر الاسلحة الكيماوي", الخميس, فريقاً من خبرائها إلى تركيا لجمع عينات في إطار التحقيق في الهجوم الذي استهدف الاسبوع الماضي بلدة خان شيخون بريف ادلب, الذي يرجح بانه كيماوي.

وكان المندوب البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكروفت كشف, يوم الاربعاء, خلال جلسة لمجلس الامن, ان عيّنات "الهجوم الكيماوي" في بلدة خان شيخون تؤكد استخدام "السارين", مرجحاَ ان يكون النظام السوري هو المسؤول عن هذا الهجوم.

وكانت اختبارات سابقة أجرتها السلطات التركية أظهرت أن المادة المستخدمة في الهجوم هي "غاز السارين" أيضا.

واستهدف هجوم استهدف خان شيخون بريف ادلب الأسبوع الماضي, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث حملت المعارضة وعدة دول النظام السوري مسؤولية شن هذا الهجوم, في حين أصرت موسكو على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة, لكن سرعان واشنطن ماردت على الهجوم, حيث شنت ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات العسكرية بحمص, الأمر الذي أثار إدانات من قبل موسكو.

واستخدمت روسيا, يوم الأربعاء, للمرة الثامنة, حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لعرقلة مشروع القرار الفرنسي الأمريكي البريطاني الذي يحمل النظام السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون, فيما امتنعت الصين عن التصويت.