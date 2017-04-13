أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, يوم الخميس, عن مقتل مئات المدنيين جراء استهداف التحالف الدولي مستودع ضخم لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في دير الزور تبين انه يحتوي على "كمية كبيرة من المواد السامة".

واوضحت قيادة الجيش, في بين لها, نشرته وكالة الانباء (سانا), أن طيران التحالف أقدم أمس على تنفيذ ضربة جوية استهدفت مقراً لتنظيم “داعش” يضم عدداً كبيراً من المرتزقة الأجانب في قرية حطلة شرق دير الزور تشكلت بنتيجتها سحابة بيضاء تحولت إلى صفراء تبين أنها ناجمة عن انفجار مستودع ضخم يحتوي كمية كبيرة من المواد السامة".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتسببت الضربة الجوية في منطقة حطلة بدير الزور, بحسب البيان, "بسقوط مئات القتلى بينهم أعداد كبيرة من المدنيين نتيجة الاختناقات الناجمة عن استنشاق المواد السامة".

وجاء ذلك عقب اعلان مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الامن بشار الجعفري, عن تهريب ليترين من مادة السارين من ليبيا إلى تركيا إلى المسلحين في سوريا عبر طائرة مدنية.

وسبق ان اشارت التصريحات الحكومية الى امتلاك "التنظيمات الإرهابية" للأسلحة الكيميائية وقدرتها في الحصول عليها ونقلها وتخزينها واستخدامها بمساعدة دول في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت يواجه النظام السوري اتهامات بشن هجوم يعتقد انه كيماوي في خان شيخون بريف ادلب, الامر الذي نفاه, مؤكدا ان ما حصل هو قصف مستودع لارهابيين يحتوي على مواد سامة.