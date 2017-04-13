أرجعت الإدارة الأمريكية, يوم الأربعاء, سبب امتناع الصين استخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار الغربي في مجلس الأمن بشأن سوريا إلى عدم عرقلة بكين فرض عقوبات اممية على سوريا بسبب الهجوم على خان شيخون, فضلا عن العلاقة الإيجابية التي طورها الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصيني.

ونقلت وكالة الأنباء (رويترز) عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية, لم تسمه, قوله, في تصريحات صحفية, ان "العلاقة الإيجابية التي طورها الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي في فلوريدا لعبت دورا في امتناع الصين عن التصويت على قرار للأمم المتحدة بشأن سوريا".

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ولم يوضح المسؤول الامريكي ما إذا كان ترامب قد طلب شخصيا من شي ألا تستخدم الصين حق النقض ضد القرار الغربي في مجلس الامن.

وأضاف المسؤول أن قرار شي عدم استخدام الفيتو يرجع إلى "عزم الصين عدم عرقلة قدرة الأمم المتحدة على فرض عقوبات على سوريا بسبب الهجوم على خان شيخون".

واستخدمت روسيا, يوم الأربعاء, للمرة الثامنة, حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لعرقلة مشروع القرار الفرنسي الأمريكي البريطاني الذي يحمل النظام السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون بريف إدلب, فيما امتنعت الصين عن التصويت.

وكان مندوب الصين لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي اعتبر , يوم الأربعاء, قبيل التصويت على مشروع القرار, أن "مكافحة الإرهاب مسألة هامة " من اجل حل الأزمة في سوريا, مشددا على ان الحل السياسي هو "الوحيد" للأزمة, رافضاَ الخيارات العسكرية.

يشار الى روسيا استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد 7 قرارات بشأن سوريا منذ بدء الازمة قبل ستة أعوام, فيما استخدمت الصين الفيتو ضد 6 قرارات في مجلس الامن.