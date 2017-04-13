لائحة بأسعار الخضار والفواكه.. ارتفاع في الفول والبرتقال وانخفاض في الباذنجان الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث شهدت اسعارها ثباتاَ, باستثناء البصل والفول, التي سجلت أسعارهما ارتفاعاَ, مقابل انخفاض سعر الباذنجان والجزر , مقارنة بالنشرة الماضية. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث سجلت أسعار البرتقال ارتفاعاَ, مقابل انخفاض سعر الليمون, مقارنة بالنشرة السابقة. وتعتبر اسعار الخضار والفواكه بالمجمل مرتفعة, وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز