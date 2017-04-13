واصل موناكو الفرنسي تقديم عروض قوية وعاد بفوز ثمين 3-2 من أرض مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وباتت فرص دورتموند صعبة في التأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2013 حينما بلغ النهائي وخسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ الألماني.



ويخوض دورتموند الأربعاء المقبل مباراة الإياب في موناكو متخلفا بفارق هدف، كما أن منافسه تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف خارج أرضه، قد تكون حاسمة في حال تعادل الفريقين بنتيجة المباراتين.



وسجل كيليان مبابيه (19 و79) وسفن بندر (35 خطأ في مرمى فريقه) أهداف موناكو، والفرنسي عثمان دمبيليه (57) والياباني شينجي كاغاوا (84) هدفي دورتموند.



وأرجئت المباراة من الثلاثاء إثر استهداف حافلة النادي الألماني بثلاثة تفجيرات بعيد مغادرتها الفندق في طريقها إلى الملعب، ليكشف المحققون الأربعاء عن توقيف مشتبه به، مؤكدين أن التحقيق يبحث في فرضية "رابط إرهابي".



وتابع موناكو، متصدر ترتيب الدوري الفرنسي وصاحب أفضل هجوم أوروبي هذا الموسم، هوايته التهديفية. فبعد تأهله على حساب مانشستر سيتي الإنكليزي لفوزه إيابا 3-1 بعد تأخره ذهاباً 3-5، نجح مهاجموه برفع غلتهم اللافتة.