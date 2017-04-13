أمين حلف الناتو: استخدام الكيماوي "غير مقبول" ويتوجب "معاقبة مستخدميه"

وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب, يوم الاربعاء, قرار شن الضربات الصاروخية على سوريا بأنه "صائباَ", مشيرا الى ان "الوقت حان" بإنهاء الحرب في البلاد.

وبين ترامب, في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ, ان قرار شن الضربات التي استهدفت قاعدة الشعيرات السورية كان ناجحاَ".

واشار الى ان "الوقت حان للقضاء على الإرهاب وإنهاء الحرب في سوريا والسماح للاجئين بالعودة لبلادهم".

واضاف ترامب ان "البنتاغون يدرس إمكانية تورط روسيا في الهجوم الكيمياوي على خان شيخون".

وكان هجوم استهدف خان شيخون بريف ادلب الاسبوع الماضي, اسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث حملت المعارضة وعدة دول النظام السوري مسؤولية شن هذا الهجوم, في حين اصرت موسكو على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات واجراء تحقيق نزيه في الحادثة, لكن سرعان واشنطن ماردت على الهجوم, حيث شنت ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات العسكرية بحمص, الامر الذي خلق مزيد من التوترات في العلاقات بين موسكو والدول الغربية لاسيما واشنطن, وتهديد باتخاذ اجراءات عقابية متبادلة .

وحول زيارة تيلرسون الى موسكو, اوضح ترامب ان اجتماع تيلرسون سار مع الروس بشكل جيد جداً وأحسن من التوقعات ولكن المهم النتائج على المدى البعيد وليس المحادثات".

وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاربعاء, عن حصول "تقدم جزئي", في المباحثات مع نظيره الامريكي ريكس تيلرسون بشأن سوريا, حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون لمحاولة إيجاد حل سياسي في البلاد وإنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بتسوية الخلافات بين البلدين، بما في ذلك، الخلافات حول الأزمة السورية.

ووصل تيلرسون الى موسكو يوم الثلاثاء، ليبحث مع نظيره الروسي تطورات الأزمة السورية، في زيارة اعتبرها البيت الأبيض أنها تعكس سعي الولايات المتحدة للحفاظ على قنوات الاتصال المباشرة مع روسيا.

يشار إلى أن حدة التوتر في العلاقات بين موسكو والدول الغربية ولاسيما واشنطن، زادت بعد الهجوم على خان شيخون والضربات الامريكية على القاعدة السورية, وسط تهديدات متبادلة باتخاذ إجراءات عقابية.

من جهته, دان ستولتنبيرغ استخدام السلاح الكيماوي في سوريا, مبينا ان "أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول ويتوجب الرد ومعاقبة مستخدميه".

وعقد مجلس الامن اليوم جلسة مشاورات لبحث الملف السوري ومشروع قرار تقدمت به دول غربية يدين هجوم خان شيخون بريف ادلب, لكن روسيا عرقلت القرار باستخدام حق النقض "الفيتو" للمرة الثامنة.