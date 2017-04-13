ريال مدريد يقلب الطالولة على معلب بايرن ميونخ ويقترب من المربع الذهبي لدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

خطا ريال مدريد الإسباني خطوة كبيرة نحو بلوغ المربع الذهبي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه يوم الأربعاء على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني (1-2) ضمن ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة.

على ملعب "أليانتس أرينا"، استهل بايرن ميونيخ المواجهة بشكل جيّد إثر تقدّمه بهدف نجمه التشيلي أرتورو فيدال (25)، غير أنّ اللاعب ذاته عاد ليهدر ركلة جزاء حاسمة تحصّل عليها الفرنسي فرانك ريبيري (45).



في الشوط الثاني، سجّل "الملكي" عودة حاسمة دشّنها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (47) ومن ثمّ عاد "الدون" ليضع بصمته على هدف الفوز (77)، مستغلاً رفقة زملائه التراجع الكبير لمستوى البافاريين لا سيما بعد طرد مدافعه المحوري خافي مارتينيث (61) وذلك بعد 3 دقائق فقط من نيله البطاقة الصفراء.



بهذا الفوز الثمين، يضع ريال مدريد قدماً واحدة في الدور نصف النهائي في انتظار موعد العودة في معقل "سانتياغو بيرنابيو" الثلاثاء المقبل. سيريانيوز

2017-04-13 00:32:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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