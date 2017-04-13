فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على ليستر سيتي الإنكليزي 1-صفر يوم الأربعاء على ملعب فيسنتي كالديرون في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدف المباراة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.



وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في إنكلترا.



وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء حصل عليها النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، ونفذها بنفسه بنجاح، علما بأن الإعادة التلفزيونية أوضحت أن المخالفة التي ارتكبها لاعب ليستر سيتي مارك ألبرايتون حدثت خارج منطقة الجزاء.



ويدرك أتلتيكو مدريد أن الفوز الذي حققه لن يكون مطمئنا في مباراة الإياب التي تقام في إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل.



وسيطر صاحب الأرض على المباراة منذ البداية إلا أنه فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف، خصوصا في الشوط الأول.