قال الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاربعاء, ان الهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون بريف ادلب, والضربة الأمريكية على سوريا "يجب أن يكونا محفزين لمسألة حل الأزمة السورية".

واشار دي ميستورا, في مؤتمر صحفي, بعد جلسة مجلس الامن, الى ان الضربة الأميركية للرد على هجوم خان شيخون الكيماوي زادت الأمور تعقيدا".

وكان دي ميستورا اعتبر, خلال جلسة لمجلس الامن الاربعاء, ان العنف في سوريا "ازداد" بعد الضربات الصاروخية الامريكية عليها.

وكان الجيش الأمريكي أطلق فجر الجمعة 59 صاروخ توماهوك من مدمرتين في البحر المتوسط، استهدفت قاعدة "الشعيرات" في ريف حمص، اسفر عن سقوط 6 عسكريين, رداً على هجوم كيميائي في ريف ادلب، اتهمت واشنطن النظام السوري بالمسؤولية عنه, في هجوم ادى لمزيد من التوترات في العلاقات بين موسكو والدول الغربية لاسيما واشنطن, والتهديد باتخاذ اجراءات عقابية متبادلة .

وطالب دي ميستورا "باستمرار العملية السياسية في سوريا", مشيرا الى ان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان يدعمان وقف إطلاق النار".

وسبق ان اعلن دي ميستورا, الاربعاء, عن الاستعداد لاستئناف جولة سادسة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف في شهر ايار المقبل.

وعقد مجلس الامن اليوم جلسة مشاورات لبحث الملف السوري ومشروع قرار تقدمت به دول غربية يدين هجوم خان شيخون بريف ادلب, لكن روسيا عرقلت مشروع القرار باستخدام حق النقض "الفيتو" للمرة الثامنة.