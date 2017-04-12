دعا مندوب مصر في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا, يوم الأربعاء, إلى "الإسراع" بالتحقيق في حادثة الهجوم على بلدة خان شيخون بريف إدلب "بشفافية واستقلالية تامة", مضيفاً أن "عدم تدخل مصر في الأزمة السورية لا يعني تنصلها من المسؤولية".

وأضاف أبو العطا, في كلمة له في مجلس الأمن, أن "مصر ستبذل قصارى جهدها لدعم العملية التفاوضية حول سوريا"، داعيا إلى "اجراء تحقيق حيادي ودقيق بشأن حادثة خان شيخون، للوقوف على ملابساتها".

وتابع قائلاً " نذكّر الأطراف السورية بمسؤوليتها لبدء التفاوض الجاد بنوايا حسنة وبدون شروط مسبقة", موضحاً أن " عدم تدخل مصر في الأزمة السورية لا يعني تنصلها من المسؤولية".

ودعا المندوب المصري واشنطن وموسكو "للعودة إلى التفاهمات وسبل التنسيق بينهما حول سوريا".

وبدأت جلسة مجلس الأمن، يوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن هجوم مشتبه بأنه كيميائي في بلدة خان شيخون بريف ادلب, في وقت هددت روسيا باستخدام حق النقض "الفيتو", واصفة القرار بأنه "غير مقبول".

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قدمت الأسبوع الماضي مشروع قرار لم يتم طرحه للتصويت، , كما قدمت روسيا للمجلس مشروع قرار خاص بها للتحقيق في هذا الهجوم.

وعقد مجلس الامن خلال الاسبوع الماضي جلسة مشاورات للتصويت على مشروع القرار, لكن جلسة التصويت تم تأجيلها, في ظل خلافات بين روسيا من جهة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.

يشار إلى أن عشرات القتلى والمصابين بحالات اختناق سقطوا, يوم الثلاثاء 4 نيسان الجاري, جراء هجوم رجح بانه كيماوي, في حادثة اثارت ادانات واسعة, حيث حملت المعارضة وعدة دول النظام مسؤولية عن هذا الهجوم, الامر الذي نفاه الاخير, فيما اصرت موسكو على عدم الاستعجال في اصدار التقييمات واجراء تحقيق محايد.

سيريانيوز