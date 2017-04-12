استخدمت روسيا, يوم الأربعاء, حق النقض "الفيتو" في مجلس الامن ضد مشروع القرار الفرنسي الأمريكي البريطاني بشأن الهجوم الكيماوي في خان شيخون بريف إدلب .

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قدمت الأسبوع الماضي مشروع قرار لم يتم طرحه للتصويت، , كما قدمت روسيا للمجلس مشروع قرار خاص بها للتحقيق في هذا الهجوم.

يشار إلى أن عشرات القتلى والمصابين بحالات اختناق سقطوا, يوم الثلاثاء 4 نيسان الجاري, جراء هجوم رجح بانه كيماوي, في حادثة اثارت ادانات واسعة, حيث حملت المعارضة وعدة دول النظام مسؤولية عن هذا الهجوم, الامر الذي نفاه الاخير, فيما اصرت موسكو على عدم الاستعجال في اصدار التقييمات واجراء تحقيق محايد.

يتبع..

سيريانيوز