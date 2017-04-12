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الأحد والاثنين عطلة بمناسبة عيدي الفصح والجلاء
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الاخبار المحلية
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أصدرت
رئاسة مجلس الوزراء, يوم الاربعاء, بلاغاَ يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد
والاثنين المقبلين بمناسبة عيدي الفصح والجلاء.
وذكرت وكالة
الانباء (سانا) ان " رئاسة مجلس الوزراء تذكر بعطلتي عيد الفصح المجيد وعيد
الجلاء, بحيث تعطل الجهات العامة يومي الأحد والاثنين الموافق 16 و 17 من شهر نيسان
الجاري".
وتراعى أحكام
الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين فيالدولة بالنسبة للجهات العامة
التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
سيريانيوز
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2017-04-12 22:10:09
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