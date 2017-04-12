الأحد والاثنين عطلة بمناسبة عيدي الفصح والجلاء الاخبار المحلية شارك

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء, يوم الاربعاء, بلاغاَ يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيدي الفصح والجلاء.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان " رئاسة مجلس الوزراء تذكر بعطلتي عيد الفصح المجيد وعيد الجلاء, بحيث تعطل الجهات العامة يومي الأحد والاثنين الموافق 16 و 17 من شهر نيسان الجاري". وتراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين فيالدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها. سيريانيوز

2017-04-12 22:10:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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