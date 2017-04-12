كشف المندوب البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكروفت, يوم الاربعاء, ان عيّنات "الهجوم الكيماوي" في بلدة خان شيخون بريف ادلب تؤكد استخدام "السارين", مرجحاَ ان يكون النظام السوري هو المسؤول عن هذا الهجوم.

وبين رايكروفت , في كلمة له, خلال مجلس الامن, أن "علماء بريطانيين حللوا عينات أخذت من موقع هجوم مميت بالغاز السام في سوريا وأثبتت الفحوص وجود غاز السارين أو مادة تشبه السارين".

واضاف رايكروفت ان "بريطانيا تتفق مع التقييم الأمريكي بأن من المرجح بشدة أن النظام السوري كان مسؤولا عن هجوم بالسارين على خان شيخون في الرابع من نيسان".

واشار المندوب البريطاني الى ان "هجوم خان شيخون جزء من عدة هجمات كيميائية قام بها النظام السوري", رافضاَ أن يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا".

وانتقد المندوب مجلس الامن لعدم تحركه بشأن سوريا بسبب "الدعم الروسي للنظام السوري", معتبراَ ان مصداقية روسيا حول العالم "انهارت بسبب انحيازها للأسد", لكن ابدى جاهزية بلاده للعمل معها " كشريك بنّاء في مجلس الأمن".

بدأت جلسة مجلس الأمن، يوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن هجوم مشتبه بأنه كيميائي في بلدة خان شيخون بريف ادلب, في وقت هددت روسيا باستخدام حق النقض "الفيتو", واصفة القرار بأنه "غير مقبول".

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قدمت الأسبوع الماضي مشروع قرار لم يتم طرحه للتصويت، , كما قدمت روسيا للمجلس مشروع قرار خاص بها للتحقيق في هذا الهجوم.

وعقد مجلس الامن خلال الاسبوع الماضي جلسة مشاورات للتصويت على مشروع القرار, لكن جلسة التصويت تم تأجيلها, في ظل خلافات بين روسيا من جهة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.

يشار إلى أن عشرات القتلى والمصابين بحالات اختناق سقطوا, يوم الثلاثاء 4 نيسان الجاري, جراء هجوم رجح بانه كيماوي, في حادثة اثارت دانات واسعة, حيث حملت المعارضة وعدة دول النظام مسؤولية عن هذا الهجوم, الامر الذي نفاه الاخير, فيما اصرت موسكو على عدم الاستعجال في اصدار التقييمات واجراء تحقيق محايد.