سقطت قذائف وطلقات رصاص متفجر, يوم الاربعاء, في مناطق بدمشق, فيما اسفر سقوط قذيفة بمحيط كراجات العباسيين عن سقوط ضحايا.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذيفة صاروخية سقطت في محيط كراجات العباسيين شرق مدينة دمشق, مما اسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين.

وأضافت أن قذيفتي هاون سقطتا في شارع برنيه بمنطقة ركن الدين في دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار مادية .

وأشارت المصادر إلى أن "قذيفتي هاون سقطتا في محيط أتوستراد الفيحاء بدمشق, دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين المواطنين .

كما سقطت, بحسب المصادر, عدد من طلقات الرصاص المتفجر سقطت في أحياء مساكن برزة وركن الدين.

وتتعرض دمشق بشكل دائم لسقوط قذائف هاون وصاروخية ورصاص متفجر , تسفر عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.

وتشهد عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز