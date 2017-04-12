اعتبر الكرملين، يوم الأربعاء، مطالبات الغرب لروسيا بالكف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد تصل إلى حد إطلاق يد الإرهابيين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين عبر الهاتف، "نعتبر أن الأهم هو مكافحة (داعش)، وثانيا يجب البحث عن مخرج من الوضع الناشئ بالطرق السياسية الدبلوماسية، أي إيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية، وليس اللجوء إلى استخدام القوة".

وأكد بيسكوف "إن طرح مسألة الابتعاد عن الأسد دون ذكر هذين الهدفين الأساسيين، هو موقف قصير النظر"، لافتاً الى ان دعوات واشنطن إلى تخلي موسكو عن دعم الرئيس السوري أمرا غير ممكن على الإطلاق.

وتقدم روسيا الدعم للنظام السوري من خلال تدخلها العسكري في سوريا منذ ايلول 2015, والذي ساعد في استرداد العديد من المناطق من قبضة المعارضة المسلحة, في وقت تواجه فيه اتهامات دولية ومن قبل المعارضة السورية باستهداف طيرانها مواقع مدنية, الامر الذي نفته موسكو مؤكدة انها تستهدف "ارهابيين".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وتابع بيسكوف ان عقد الاجتماع "احتمال مؤكد" إذا ما رأى تيلرسون ونظيره الروسي سيرجي لافروف، اللذان يجريان محادثات في موسكو، أن من المفيد إطلاع بوتين على مناقشاتهما.

وكان تيلرسون وصل الى موسكو يوم الثلاثاء، ليبحث مع نظيره الروسي تطورات الأزمة السورية، في زيارة اعتبرها البيت الأبيض أنها تعكس سعي الولايات المتحدة للحفاظ على قنوات الاتصال المباشرة مع روسيا.

يشار إلى أن حدة التوتر في العلاقات بين موسكو والدول الغربية ولاسيما واشنطن، زادت بعد الهجوم على خان شيخون والضربات الامريكية على القاعدة السورية, وسط تهديدات متبادلة باتخاذ إجراءات عقابية.

سيريانيوز