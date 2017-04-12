أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن 67 جندياً تركياً لقوا مصرعهم في عملية "درع الفرات".

واضاف اردوغان في خطاب ألقاء يوم الثلاثاء، ان 500 عنصر من "الجيش الحر" قضوا في العملية العسكرية التي تم تنفيذها شمال سوريا.

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وأكد الرئيس التركي أن "عمليات القوات التركية ستستمر خارج حدود البلاد، في حال عدم ابتعاد المنظمات الإرهابية عن المناطق المجاورة للحدود التركية".

وشدد أردوغان "لن نسمح للمنظمات الإرهابية برفع أعلامها بالقرب من حدودنا، بغض النظر عن اسم التنظيم، سواء كان داعش أو حزب الاتحاد الديمقراطي..أو حزب العمال الكردستاني".

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أعلن، في 29 آذار الماضي، انتهاء عملية "درع الفرات" التي انطلقت في 24 آب 2016، ضد تنظيمات تصفها أنقرة بـ"الإرهابية" شمالي سوريا.

وكانت أنقرة أطلقت عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث قدمت الدعم لفصائل معارضة سورية, والتي خاضت معارك عسكرية في الشمال السوري, ضد المقاتلين الاكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات اهمها جرابلس والباب .

وعارضت الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا واعتبرته "عدوانا ", في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا جاءت بهدف طرد "داعش"، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

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