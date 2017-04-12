قالت وكالات أنباء روسية، يوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون إقامة مناطق حظر طيران في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، قوله، ان إن الموقف الأمريكي تجاه سوريا ما زال لغزا بالنسبة لموسكو وإن خطاب واشنطن يميل إلى أن يكون غليظا وفظا.

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وأضاف ريابكوف محادثات بين الوزير الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون مقررة اليوم، ستتناول إقامة مناطق حظر طيران في سوريا وتتطرق أيضا إلى كوريا الشمالية وأوكرانيا.

وكان تيلرسون وصل الى موسكو يوم الثلاثاء، ليبحث مع نظيره الروسي تطورات الأزمة السورية، في زيارة اعتبرها البيت الأبيض أنها تعكس سعي الولايات المتحدة للحفاظ على قنوات الاتصال المباشرة مع روسيا.

يشار إلى أن حدة التوتر في العلاقات بين موسكو والدول الغربية ولاسيما واشنطن، زادت بعد الهجوم على خان شيخون والضربات الامريكية على القاعدة السورية, وسط تهديدات متبادلة باتخاذ إجراءات عقابية.

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