بحث وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج يوم الثلاثاء، هاتفيا مع نظيره الإيراني العميد حسين دهقان سبل "تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتطويره".

وذكر وكالة الانباء ((سانا) ان الوزيران الفريج ودهقان اكدا على أن العدوان الأمريكي على قاعدة الشعيرات الجوية "لن يضعف من عزيمتنا في مواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

وكان الجيش الأمريكي أطلق فجر الجمعة 59 صاروخ توماهوك من مدمرتين في البحر المتوسط، استهدفت قاعدة "الشعيرات" في ريف حمص، رداً على هجوم كيميائي في ريف ادلب، اتهمت واشنطن النظام السوري بالمسؤولية عنه, في هجوم دانته روسيا وايران, وأيدته عدة دول غربية وعربية.

ولفت الوزيران الفريج ودهقان على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وكشف زيف إدعاءات الإدارة الأمريكية حول أحداث خان شيخون.

يشار إلى أن إيران تدعم النظام السوري بشكل عسكري مباشر عبر إرسال مجموعات مدربة للمقاتلة الى جانب الجيش النظامي، فضلا عن تقديم المشورة والتدريب العسكري له، إضافة للدعم الاقتصادي والسياسي للنظام.