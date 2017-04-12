قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي إلى يوم الأربعاء، بسبب الانفجار الذي جدّ قرب حافلة النادي الألماني وهي في طريقها إلى ملعب المباراة.

وأعلنت الشرطة الألمانية أن الحافلة التي كانت تقل لاعبي دورتموند تعرضت لانفجار ثلاث "عبوات ناسفة" بعيد مغادرتها الفندق، متجهة إلى الملعب الذي يبعد زهاء 12 كلم، مشيرة إلى إصابة شخص.



وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن الانفجارات أدت إلى إصابة مدافعه الإسباني الدولي مارك بارترا (26 عاماً) بجروح في ذراعه، نقل على إثرها إلى المستشفى.



وأعلن النادي على الاثر إرجاء المباراة، على أن تقام الساعة 16.45 بتوقيت غرينيتش الأربعاء.



وأذيع خبر تأجيل المباراة على مكبر الصوت داخل الملعب الذي كان مكتظاً بالجماهير، وطلب منهم البقاء في أماكنهم "نحو نصف ساعة" قبل الخروج.



ولم تقدم الشرطة تفاصيل حول العبوات التي وضعت على الطريق.



وأشار دورتموند عبر "تويتر" إلى أن "حافلة الفريق كانت ضحية انفجار قرب فندقه، لكن اللاعبين بأمان"، مؤكداً "ليس هناك خطر داخل الملعب أو بالقرب منه.



وتشهد ألمانيا حالة استفنار أمني منذ كانون الأول الماضي، عندما قام سائق شاحنة بدهس تجمع من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية الأرهابي.