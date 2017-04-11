وقع تفجير قرب حافلة التي تقل نادي "بروسيا دورتموند" الألماني يوم الثلاثاء، مما تسبب بإصابة لاعب في الفريق.

وذكرت وكالة (رويترز) أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في انفجار هز الحافلة التي تنقل الفريق لأداء مباراة الذهاب في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق موناكو الفرنسي يوم الثلاثاء.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الأسباني مارك بارترا مدافع الفريق أصيب.

وقال النادي في بيان "بعد قليل من مغادرة حافلة فريق بروسيا دورتموند الفندق إلى الاستاد وقع حادث, ولحقت أضرار بالحافلة وأصيب شخص واحد وهو الآن في المستشفى".

وأعلن نادي "بروسيا دورتموند" تأجيل مواجهته مع فريق "موناكو" إلى يوم الأربعاء.

وشهدت المانيا مؤخراً عدة حوادث متتابعة كان اخرها عندما اعتقلت الشرطة الالمانية لاجئا سوريا هاجم امرأة وقتلها وجرح اثنين آخرين بواسطة ساطور في مدينة ريوتلنجن بجنوب ألمانيا. كما شهدت مدينة ميونخ مقتل 10 اشخاص في عملية اطلاق نار وقبلها بعدة ايام أصيب 21 شخصاً بجروح في هجوم داخل قطار بمدينة فولفسبرغ جنوب ألمانيا.

وتشهد أوروبا ولاسيما ألمانيا وفرنسا في الآونة الأخيرة سلسلة من الهجمات اسفرت عن سقوط ضحايا.