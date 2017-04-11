كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء، أنه توجد خلافات بين روسيا وتركيا حول سوريا.

وقال بيسكوف تعليقا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت هناك خلافات في نهجي موسكو وأنقرة بعد تقييمهما بشكل مختلف للخطوات الأمريكية الخاصة بتسوية الوضع في سوريا "بلا شك توجد هناك خلافات".

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن جدول الأعمال للرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن حاليا أي لقاءات إضافية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مذكرا بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى مؤخرا اتصالات مع نظيره التركي.

وكان الرئيس التركي دعا سابقا روسيا إلى التخلي عن دعم الرئيس بشار الأسد والتعاون مع الولايات المتحدة في سوريا، وقيم إيجابيا الضربة الأمريكية لقاعدة الشعيرات بحمص.

وشن الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب, فجر الجمعة الماضي, ضربات بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات, مما اسفر عن سقوط 6 عسكريين واصابة اخرين, في هجوم لقي ردود افعال واسعة , حيث أيدته عدة دول غربية وعربية, في حين دانته روسيا وايران.

وتواجه روسيا في الايام الماضية ضغوطات فيما يتعلق بدعمها للنظام السوري والدفاع عنه, وسط مطالبات دولية بعدم التمسك ببقاء الاسد والتخلي عن دعمه, وذلك في اشارة للهجوم الذي يرجح بانه كيماوي في خان شيخون, والتي رفضت موسكو تحميل دمشق أي مسؤولية.

كما أضاف بيسكوف أن بوتين لا ينوي كذلك إجراء مباحثات مع وزيري الخارجية السوري وليد المعلم والإيراني محمد جواد ظريف اللذين سيزوران موسكو الجمعة 2017/04/14.

وكان السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء, أن وزير الخارجية وليد المعلم، سيزور موسكو الجمعة المقبل, في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية عن عقد اجتماع ثلاثي سوري روسي إيراني نهاية الأسبوع الجاري في موسكو.