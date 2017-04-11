كشف وزير الصحة التركي رجب أقداغ يوم الثلاثاء، إن فحوصا أجريت لضحايا هجوم يشتبه بأنه كيماوي في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا أكدت استخدام غاز السارين.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن أقداغ قوله إن، فحوصا للدم والبول أظهرت أنه تم العثور على مادة حمضية في عينات من ضحايا إدلب بما يوضح تعرضهم "لحرب كيماوية". وتحتوي المادة الحمضية التي ذكرها على غاز السارين.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو, في وقت سابق من يوم الثلاثاء, أن بلاده تحاول إقناع روسيا بضرورة عدم التمسك ببقاء الرئيس بشار الاسد, محذراَ من ان بقاء الاخير قد "يساهم في استمرار المخاطر الكيميائية".

وكان هجوم استهدف خان شيخون بريف ادلب الاسبوع الماضي, اسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث حملت المعارضة وعدة دول النظام السوري مسؤولية شن هذا الهجوم, في حين اصرت موسكو على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات واجراء تحقيق نزيه في الحادثة, لكن سرعان واشنطن ماردت على الهجوم, حيث شنت ضربات صاروخية على قاعدة عسكرية بحمص, الامر الذي اثار ادانات من قبل موسكو.

وصعدت العديد من الدول الغربية لاسيما بريطانيا فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا, في الآونة الأخيرة, من لهجتها, داعية لمعاقبة النظام السوري, عقب هجوم خان شيخون , وسط مطالبات بضرورة تخلي روسيا عن دعمها للنظام السوري.