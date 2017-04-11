قال السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، الثلاثاء, ان وزير الخارجية وليد المعلم، سيزور موسكو الجمعة المقبل, في ضوء التطورات الأخيرة.

وأشار السفير حداد في تصريحات لوكالة (سبوتنيك) الروسية, إلى أن وزير الخارجية المعلم سيقوم بزيارة إلى موسكو قُرّرت بعد التطورات الأخيرة في سوريا".

وفي سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي روسي زيارة المعلم إلى موسكو يوم الجمعة المقبل.

وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان الخارجية الروسية عن عقد اجتماع ثلاثي سوري روسي إيراني نهاية الأسبوع الجاري في موسكو.

وتاتي زيارة المعلم المزمعة في وقت تتبنى الدول الغربية موقفا متشددا حيال النظام السوري وحلفائه (روسيا – ايران) على خلفية الهجوم الذي يرجح بانه كيماوي في ريف ادلب, وتم تحميل دمشق المسؤولية عنه, الامر الذي نفته, وسط ضغوطات توجهها موسكو من اجل التخلي عن دعم الاسد.

يشار الى ان المعلم قام عدة مرات بزيارة روسيا, حيث التقى مسؤولين روس هناك, وتم بحث الملف السوري وقضايا اخرى.

سيريانيوز