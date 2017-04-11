كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا, يوم الثلاثاء, عن عقد اجتماع ثلاثي سوري روسي ايراني نهاية الاسبوع الجاري في موسكو. .

وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة (سبوتنيك) , لم تسمه, بأن "وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف سيزور موسكو يوم الجمعة المقبل".

وكان السفير السوري في موسكو رياض حداد اعلن, في وقت سابق, أن هناك زيارة قريبة مقررة لوزير خارجية بلاده إلى موسكو، تقرّرت على ضوء التطورات الأخيرة في بلاده، في حين أكد مصدر دبلوماسي روسي أيضاً أن الزيارة ستتم يوم الجمعة المقبل 14 نيسان.

ويأتي اللقاء الثلاثي المزمع في وقت تتبنى الدول الغربية موقفا متشددا حيال النظام السوري وحلفائه (روسيا – ايران) على خلفية الهجوم الذي يرجح بانه كيماوي في ريف ادلب, وتم تحميل دمشق المسؤولية عنه, الامر الذي نفته.