أعلنت الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان, يوم الثلاثاء, عن وقف لإطلاق النار بعد 4 أيام من الاشتباكات العنيفة بين قوة مشتركة تقودها "حركة فتح" وجماعات متشددة.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الفصائل قولها انها تعتبر "زعيم الجماعات الإسلامية، بلال بدر، مطلوبا ويجب ملاحقته وإيقافه وإلقاء القبض عليه".

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وعاد التوتر لمخيم عين الحلوة , حيث تعرض على مدار الايام الأربعة الماضية, لاعمال عنف من قصف ومعارك عنيفة, اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح للاهالي.

وشهد المخيم مؤخراً, توترات أمنية, من اشتباكات بين فصائل فلسطينية إسلامية، وعناصر تابعة لحركة "فتح" وإطلاق نار وإلقاء قنابل وصواريخ تسببت بسقوط عدد من القتلى والجرحى و نزوح لبعض العائلات وإغلاق الجامعة اللبنانية والمدارس الثانوية والمتوسطة.

ويقع مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان، ويشهد صراعات بين الفصائل عادة ما تتطور إلى أعمال عنف دامية بين الحين والآخر.