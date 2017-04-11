قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت, يوم الثلاثاء, ان مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "لم تتفق على توسيع العقوبات المفروضة على سوريا وروسيا ".

وأوضح الوزير الفرنسي, في تصريحات نقلتها وكالات أنباء, أنه تم الاتفاق على أن "الرئيس بشار الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا".

وطالب ايروليت روسيا "بتحمل مسؤولياتها" في سوريا، مؤكدا على "ضرورة التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار في سوريا برعاية المجتمع الدولي كخطوة أولى للحل".

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون, كشف يوم الاثنين, أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون, خلال اجتماع يعقدونه في ايطاليا, فرض مزيد من العقوبات على شخصيات عسكرية سورية وروسية, وذلك في إشارة للهجوم على خان شيخون بريف ادلب, يعتقد انه كيماوي, وتم تحميل الحكومة السورية مسؤولية عنه.

وصعدت العديد من الدول الغربية لاسيما بريطانيا فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا, في الآونة الأخيرة, من لهجتها, داعية لمعاقبة النظام السوري, عقب هجوم على مدينة خان شيخون يرجح انه كيماوي, وتم تحميل طائرات الجيش النظامي مسؤولية عن ذلك, في حين نفى النظام الاتهامات, مؤكدا ان ما حصل هو قصف على مستودع ذخيرة لمسلحي "جبهة النصرة" توجد فيه أسلحة كيميائية.

وتواجه روسيا في الايام الماضية ضغوطات فيما يتعلق بدعمها للنظام السوري والدفاع عنه, وسط مطالبات دولية بعدم التمسك ببقاء الاسد والتخلي عن دعمه, وذلك في اشارة للهجوم الذي يرجح بأنه كيماوي في خان شيخون, والتي رفضت موسكو تحميل دمشق أي مسؤولية.

واجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا) مع وزراء خارجية تركيا والسعودية والإمارات والأردن وقطر، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء لمناقشة الشأن السوري.

سيريانيوز