أصيب 4 أشخاص في انفجار وقع, صباح الثلاثاء, بمبنى قوات "مكافحة الشغب" التابعة لمديرية أمن ولاية ديار بكر في تركيا , في حين لم يتضح بعد سبب الانفجار او طبيعته.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة (الأناضول) التركية, أن "انفجارا وقع أثناء إصلاح مصفحة في مبنى قوات مكافحة الشغب في منطقة "باغلر" بالولاية، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص, و إلحاق أضرار بالمبنى والأماكن المجاورة".

وأضافت المصادر أن "الجهات المعنية لم تتأكد بعد من سبب وقوع الانفجار، مؤكدة أن طواقم من قوات الأمن وهيئة الكوارث والطورائ التركية إلى جانب فرق الإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث، فور وقوعه".

ويأتي حادث الانفجار بعد أكثر من ثلاثة أشهر على وقوع تفجير استهدف سيارة للشرطة أمام جامعة دجلة في ديار بكر, ما اسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وشهدت عدة مناطق في تركيا في الآونة الأخيرة العديد من الإنفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى

سيريانيوز