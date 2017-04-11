التهم حريق, ليل الاثنين, أجزاء كبيرة من مخيم للاجئين في شمال فرنسا، عقب اندلاع اشتباكات أسفرت عن سقوط مصابين.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن السلطات الفرنسية قولها ان الحريق شب على أجزاء كبيرة من مخيم "غراند سينت" للاجئين, إثر "اشتباكات بالأسلحة البيضاء خلفت ستة مصابين على الأقل، فيما نقل كثيرون إلى أماكن إيواء مؤقتة مع استمرار اشتعال النيران".

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من جهته, قال رجال إطفاء إن حريقا دمر أجزاء كبيرة من مخيم "غراند سينت" للاجئين قرب ميناء دونكيرك شمال فرنسا ، في أعقاب مناوشات أصيب فيها عدة أشخاص .

وجاء الحريق بعد اشتباكات ومعركة بالأسلحة البيضاء، بين لاجئين أفغان وأكراد مما دفع الشرطة للتدخل, وأدى ذلك إلى مزيد من الاشتباكات بين قوات الأمن والمهاجرين.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في الشهر الماضي أنها تعتزم تفكيك المخيم بسبب الاضطرابات التي تندلع فيه بكثرة.

وقد ازداد عدد السكان في مخيم "غراند سينت" منذ تشرين الأول الماضي, في حين تم تفكيك مخيم آخر في كاليه، كان معروفا باسم "الغابة"، على بعد نحو 40 كيلومترا.

ويتجه معظم اللاجئين إلى الساحل الشمالي في فرنسا على أمل الوصول إلى بريطانيا من هناك.