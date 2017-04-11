أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الثلاثاء, عن مقتل عسكريين روسيين اثنين وإصابة آخر اثر هجوم شنته مجموعات مسلحة في سوريا.

وأوضحت الوزارة, في بيان لها, نشرته وكالات انباء روسية, ان "عسكريين روسيين إثنين لقيا حتفهما جراء قصف بقذائف الهاون شنته مجموعات مسلحة, فيما يحاول الأطباء إنقاذ حياة عسكري ثالث".

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وقتل عدد من العسكريين الروس, خلال العمليات العسكرية في عدة مناطق, وذلك منذ بدء التدخل الروسي بسوريا 30 أيلول عام 2015, دعما للنظام السوري.

وبدأت روسيا, عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على عدة مناطق , انتهت بسيطرة الاخير عليها, وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من قواتها على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما "أنجزت مهمتها في سوريا", لكنها أعلنت عن مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في سوريا.