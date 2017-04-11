واصل الجيش النظامي, يوم الثلاثاء, تقدمه على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) جنوب مدينة تدمر, حيث تمكن من استعادة عدة نقاط ومساحات جديدة.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان ان "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تقدمت مسافة تزيد عن 10 كم باتجاه مناجم خنيفيس بريف تدمر الجنوبي بعد عملية عسكرية واسعة سقط خلالها العديد من مسلحي تنظيم “داعش” بين قتيل ومصاب بينما فر العشرات منهم باتجاه عميق البادية".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ولفتت الوكالة إلى أن "وحدات الجيش سيطرت خلال العملية على جبل الأبتر وعدد من التلال المحيطة به , كما سيطرت نارياَ على قصر الحلابات الواقع في محيط جبل الأبتر ".

من جهتها, اشارت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الى ان الجيش النظامي سيطر على قصر الحلابات و عدة نقاط على جبل الأبتر و هيئة تطوير الأغنام و على الطريق من تدمر باتجاه الصوانة إلى الجنوب الغربي من مدينة تدمر.

ووسع الجيش النظامي في الايام الاخيرة من نطاق سيطرته على مناطق وتلال ومرتفعات ونقاط بريف تدمر بحمص, بعد معارك مع تنظيم "داعش".

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد , مؤخراَ, السيطرة على مدينة تدمر، بعد قرابة 3 اشهر من خسارتها لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), فيما اشارت التصريحات الروسية الى ان السيطرة تمت بمساعدة الروس.