هددت روسيا, يوم الثلاثاء, أنها سترد بشكل "فوري" في حال تعرضت المواقع العسكرية الروسية في سوريا لهجوم من قبل الولايات المتحدة الامريكية, وذلك بعد الضربة الصاروخية الامريكية على القاعدة العسكرية بحمص, رداَ على هجوم خان شيخون.

وقال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع يوري شفيتكين, في تصريحات لوكالة (سبونتيك), ان "احتمالات دخول روسيا في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة ضئيلة، ولكن روسيا اتخذت الإجراءات اللازمة بعد تلك الضربة، وأعتقد أنه يكفي أن نزود سوريا بالمعدات اللازمة لتقوم بنفسها بصد مثل هذه الهجمات وذلك ضمن القانون الدولي".

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وأشار شفيتكين إلى أن القوات الروسية متواجدة في سوريا "في حال تعرض قواتنا المتواجدة في سوريا لأي تهديد, فعلى ترامب وإدارته أن يعوا نتائج هذه التهديدات المحتملة.. لن يكون هناك أية كلمات بالتأكيد. ستكون الأفعال فقط. "

وتسببت الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار الشعيرات العسكري في سوريا فجر الجمعة الماضي بتصعيد دبلوماسي بين واشنطن وموسكو, وازدادت حدة التوتر في العلاقات بعد تهديدات واشنطن باتخاذ تدابير اضافية ورفضها بقاء الاسد في السلطة, على خلفية الهجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب, وسط اتهامات للنظام السوري بشنه من خلال استخدام الكيماوي , الامر الذي نفاه الاخير.

وردت موسكو على الهجوم الامريكي, حيث قررت تعزيز منظومة الدفاع الجوي للجيش النظامي , و تعليق العمل باتفاق السلامة الجوية مع واشنطن في الأجواء السورية.