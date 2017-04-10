عثرت السلطات اللبنانية يوم الاثنين، على جثة سوري في محلة وادي الأرانب في عرسال بلبنان, في وقت تجري تحقيقت لمعرفة ملابسات الحادثة.

وذكرت الوكالة (الوطينة) اللبنانية، أنه "تم نقل الجثة إلى مستشفى الهرمل الحكومي، ليتبين لاحقاً أنها تعود للسوري سعيد حسن عطية، وهو في العقد الثالث من العمر ومن سكان مخيم الملعب للنازحين".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجثة لا زالت في المستشفى والتحقيق جار لكشف الملابسات".

وعُثر في آذار الماضي، على جثة طفل سوري لاجئ على شاطئ البحر بالقرب من مرفأ الصيادين في العبدة، في عكار شمال لبنان, وسبق هذه الحادثة العثور على جثة سوري في مدينة بعلبك نهاية العام الماضي,

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث وفاة سوريين مقيمين في لبنان لعدة أسباب, فيما تعرض عمال سوريون لاعتداء وضرب بآلات حادة، لأسباب مختلفة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.